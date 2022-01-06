أولمبي المدية يعلن غياب المهاجم بوراس لـ 25 يوما

أعلن نادي أولمبي المدية عن تعرض المهاجم حسام بوراس لإصابة كسر على مستوى الساق في اللقاء الذي جمع أبناء التيطري بسريع غليزان.

وهي الإصابة التي حرمته من تنشيط مباراة وفاق سطيف كذلك.

كما كشفت إدارة المدية عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” عن المدة التي سيغيب عنها اللاعب وهي 25 يوما. سيقضيها بعيدا كل البعد عن التدريبات الجماعية ومداعبة الكرة.

إلى جانب ذلك. ارسلت إدارة الرئيس حسان حمار دعوات الشفاء العاجل للاعب، حيث أكّدت إنتظارها لعودته إلى الملاعب بصحة جيّدة.