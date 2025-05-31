أولمبي الوادي يتوج بالبطولة الممتازة لكرة اليد

تُوّج فريق أولمبي الوادي، اليوم السبت، بلقب البطولة الممتازة لكرة اليد، و لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه المستحق على نادي الأبيار بنتيجة 17 مقابل 16.

في نهائي “البلاي أوف” الأخير من المنافسة، مواجهة قوية ومثيرة احتضنتها قاعة حرشة حسان بالعاصمة. وسط حضور جماهيري غفير أضفى أجواءً حماسية على هذا الحدث الرياضي.

وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللقاء. إلا أن خبرة لاعبي أولمبي الوادي وروحهم القتالية رجّحت كفتهم في الدقائق الحاسمة. ليحسموا المباراة بفارق هدفين ويظفروا بلقب ثمين يؤكد العمل الجاد والمستمر الذي يقوم به النادي.

ويُعد هذا التتويج هو الأول في سجل الفريق ضمن البطولة الممتازة، ما يعكس الاستقرار الفني والتطور الكبير الذي يعرفه النادي في السنوات الأخيرة، ويعزز مكانته بين كبار كرة اليد الجزائرية.

كما أشاد المتتبعون بالمستوى العالي الذي قدمه الفريقان، ما يعكس تطور كرة اليد الوطنية وارتفاع نسق التنافس. كما لقي التنظيم إشادة واسعة، حيث جرت المباراة في أجواء رياضية مثالية وتحت أنظار مسؤولين وشخصيات بارزة في الساحة الرياضية.

ومن المنتظر أن يحظى فريق أولمبي الوادي باستقبال شعبي كبير في مدينته. احتفاءً بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى خزائن النادي ويمنحه دفعة قوية لمواصلة التألق مستقبلاً.