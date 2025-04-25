أولمبي الشلف يسقط في فخ التعادل أمام بسكرة ويؤزّم وضعيته

انتهت المباراة المثيرة التي جرت بين أولمبي الشلف وضيفه اتحاد بسكرة، اليوم الجمعة، بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة. ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجّل هدف اتحاد بسكرة، عبد الجليل ساعد، في الدقيقة الـ57 ، قبل أن يعادل الطوغولي كوكو برونو النتيجة لصالح أولمبي الشلف، في الدقيقة “90+ 4”.

وعرفت نهاية المباراة حسرة كبيرة من قبل لاعبي اتحاد بسكرة، بعد تلقيهم هدفا مباغتا في آخر أنفاس المباراة. إذ ذرف بعضهم الدموع، بالنظر إلى أهمية النقاط الثلاث.

وبعد هذه النتيجة المخيبة، قلّص الحارس أسامة ملالة ورفاقه، بشكل كبير، فرصة البقاء في حظيرة الكبار، إذ يحتلون قاع الترتيب برصيد 20 نقطة فقط.

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