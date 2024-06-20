أولى أفواج الحجاج الميامين الجزائريين يغادرون جدة عائدين إلى أرض الوطن

انطلقت هذا الصباح أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وعلى متنها 257 حاجا وحاجة. تبعتها طائرة ثانية، للخطوط الجوية السعودية وعلى متنها 405 حاجا وحاجة.

وستنطلق بعد الظهر من نفس المطار طائرة ثالثة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية على متنها 248 حاجا وحاجة.

وستستمر عملية نقل الحجاج الجزائريين من مطار جدة إلى غاية 07 جويلية القادم. فيما تتواصل العملية من مطار المدينة المنورة إلى غاية الـ 14 من نفس الشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للحجاج الجزائريين الذين أدوا الركن الخامس من الإسلام هذا الموسم. قد فاق 40 ألف حاجا و حاجة تكفل الديوان الوطني للحج والعمرة بـ 23 ألفا و 200 منهم. بينما تكفلت الوكالات بـ 17 ألفا و 100 حاجا و حاجة.