أولى التساقطات المطرية.. إنحراف وانقلاب العديد من السيارات

مع أولى التساقطات المطرية، عرفت العديد من الطرقات حوادث مرور بالجملة بسبب الإنزلاقات. أين تم تسجيل إنحراف واتقلاب العديد من السيارات.

وسجلت وحدات الحماية المدنية وقيادة الدرك الوطني، عدة حوادث مرور. على غرار تسجيل حادث مرور مادي تمثل في إصطدام تسلسلي بالطريق السيار “شرق غرب” بالضبط قبل محول بوينان إتجاه بومرداس.

بالإضافة كذلك إلى انحراف العديد من السيارات بسبب الإنزلاقات. في الطريق السيار “شرق غرب” بعد بئرتوتة اتجاه بن طلحة. وكذا تسجيل حادث مرور على مستوى الطريق الاجتنابي الشمالي الدار البيضاء إتجاه الرويبة.

أما بولاية البويرة فقد تمك تسجيل حادث مرور بالطريق السيار “شرق-غرب” على مستوى منطقة بولرباح بلدية الجباحية إتجاه ولاية برج بوعريريج .