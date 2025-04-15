أولى بواخر الأضاحي تصل الجزائر الخميس او الجمعة.. وتخصيص 280 مركز حجر صحي

ستستلم الجزائر في الأيام القليلة المقبلة، شحنتين من رؤوس الأغنام قادمتين من دولة رومانيا تحسبا لعيد الأضحى المبارك في انتظار استلام باقي الشحنات بصفة تدريجية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية باستيراد مليون رأس.

أقلعت أمس الأول وأمس باخرتان محملتان برؤوس الأغنام قادمتان من دولة رومانيا باتجاه الجزائر، سيتم رسوهما بالموانئ الجزائرية خلال الأيام القليلة القادمة، في انتظار استلام شحنات أخرى من نفس البلد الأوروبي ونظيره الإسباني بصفة تدريجية.

وبحسب مصادر مسؤولة على دراية بالملف، فإنه من المرتقب أن يتم رسو الباخرتين مع نهاية أو مطلع الأسبوع القادم كأقصى تقدير، قبل أن تشير إلى أنه وفي إطار المخطط المعتمد من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المعلن عنه السبت الماضي خلال اجتماع حضرته إطارات سامية عن مختلف القطاعات، فقد تم تجهيز 280 مركز حجر صحي لعزل رؤوس الأغنام المستوردة في حصيلة مرشحة للإرتفاع “إلى غاية أو أمس أحصينا 280 مركز حجر صحي موزعة عبر مختلف ولايات الوطن لتوزيع الماشية هناك قبل أن تُوزّع بشكل منظّم على نقاط البيع المعتمدة.”.

كما سيتمّ ضمان المراقبة الصحية والأمنية للقطعان المستوردة من قِبل الهيئات والمصالح المختصّة، لضمان سلامتها وحماية صحة المستهلك، في خطوة تهدف إلى كسر المضاربة وضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة في السوق الوطنية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن في وقت سابق عن تنظيم صفقة دولية لاستيراد مليون رأس غنم، مع توكيل مهمة استيرادها من طرف مجمعات عمومية، تتمثل في “أغرولوغ عبر فروعها الثلاثة وأحد فروع مدار.