أولى سيارات “دي آف جوير” تدخل الجزائر وهذه خصائصها

دخلت أولى سيارات “دي آف جوير” إلى الجزائر، حيث ستخضع للمعاينة في انتظار وصول الشحنات.

وتظهر في الصور موديل T5 evo و S50. حيث ستكون السيارات مجهزة بمحرك 1.5 لتر mivec Mitsubishi 197 CV ومحركات هيبريد.

وقد تحصلت رسميًا، علامة Df joyear على الإعتماد النهائي لممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة في الجزائر.

وشرعت علامة Df joyear في الترويج رسميًا في الترويج لطرازاتها التي ستكون حاضرة في السوق الجزائرية.

ومن بين السيارات التي استعرضتها العلامة، سيارة T5EVO forthing أو سيارة “فورثنج تي 5 إيفو 2023”.

وتم إطلاق هذه السيارة لأول مرة كنسخة رياضية من سيارة Forthing T5 الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات.

وبرزت لأول مرة خلال معرض قوانغتشو للسيارات 2020 في نوفمبر 2020.

وترتدي السيارة شعار العلامة التجارية Forthing الذي تم الكشف عنه حديثا. شارة الأسد القوية. الشعار على شكل درع مع رسم أسد في الوسط.

طراز آخر استعرضته العلامة ويتعلق الأمر بسيارة M4 u-tour.