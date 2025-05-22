غرداية.. أولى قوافل حجاج غرداية تقلع نحو البقاع المقدسة

انطلقت مساء اليوم الخميس أولى رحلات الحج لهذا الموسم من مطار غرداية نوميرات ـ مفدي زكرياء، باتجاه البقاع المقدسة، وعلى متنها 374 حاجا وحاجة من مختلف بلديات الولاية.

وجرت العملية في ظروف تنظيمية محكمة وأجواء روحانية مميزة، عكست حجم التحضيرات والمجهودات التي سبقت هذا الحدث الهام.

وتعد هذه الرحلة ثمرة لسلسلة من التحضيرات الدقيقة والإجراءات الميدانية التي أشرفت عليها السلطات المحلية. وعلى رأسها والي الولاية عبد الله أبي نوار الذي تابع عن كثب مختلف مراحل الإعداد. بداية من ضبط القوائم النهائية للحجاج إلى غاية توفير كل الوسائل اللوجستية اللازمة لضمان انطلاقة سلسة وآمنة.

وقد حظي التنظيم الجيد داخل المطار وسرعة الإجراءات الإدارية والأمنية، بإشادة واسعة من الحجاج وذويهم، الذين عبروا عن ارتياحهم العميق وشكرهم لكل من ساهم في إنجاح هذه المرحلة الأولى من موسم الحج، مثمّنين حضور ومتابعة الوالي التي كان لها الأثر الطيب في نفوسهم.

تجدر الإشارة إلى أن مطار غرداية يبرمج هذا الموسم أربع رحلات باتجاه البقاع المقدسة، ستنفذ وفق نفس الوتيرة والتنظيم، إلى غاية استكمال عملية نقل كافة الحجاج وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.