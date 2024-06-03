أولياء استعانوا بـ “مالادي” لاصطحاب أبنائهم بأحلى حلّة إلى مراكز الامتحان

رافق صبيحة اليوم أولياء التلاميذ أبنائهم لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط للرفع من معنوياتهم ومواساتهم وتقديم النصائح لهم. متخلين عن مناصب عملهم للبقاء معهم.

وحسبما لاحظته “النهار” عبر العديد من مراكز الإمتحان صبيحة اليوم. فقد ظهر التلاميذ بأبهى حلة وتسريحات شعر جميلة برفقة أمهاتهم وآباهم. متجمعين أمام مراكز إجراء الإمتحان من أجل إعطائهم بعض النصائح والتحفيزات وكذا للرفع من معنوياتهم والتقليل من الضغط والتوتر. الذي إنتاب البعض منهم خاصة وأنهم يجتازون هذا الإمتحان المصيري لأول مرة.

وقالت والدة تلميذة في تصريح “للنهار”، أنها رافقت إبنتها من أجل الرفع من معناوياتها وتحسيسها بالراحة والطمأنينة ووضعها في وضعية نفسية مريحة. مشيرة إلى أنها رافقت إبنتها منذ بداية السنة الدراسية. وساعدتها أيضا بالدروس الخصوصية من أجل التحصل على نتائج جيدة.

من جهته والد إحدى التلميذات المترشحات للإمتحان، أكد مرافقته في اليوم الأول من الإمتحان لإبنته من أجل مواساتها وإتقاص الضغط عنها. والتذكير لها بأنه إمتحان عادي مثل باقي الفصول. مشيرا إلى أن إبنته تلقت الدعم الكبير طوال السنة من قبل والدتها. التي كانت حريصة على متابعة كل كبيرة وصغيرة في تلقينها للدروس.

وأكد بعض الأولياء، أنهم تخلو عن مناصب عملهم اليوم من أجل مرافقة أبنائهم والبعض الآخر سيلتحق متأخرا. من أجل مساندة أبنائهم ومآزرتهم في هذه الأيام المصيرية بالنسبة لمشوارهم الدراسي.

وقالت إحدى الأمهات أنها إستعانت برخصة غياب دفعتها للمؤسسة التي تعمل بها من أجل البقاء مع إبنيها لمدة 3 أيام وهي فترة إجتياز الإمتحان. في حين أكد محمد الذي اصطحب إبنته أنه فضل الذهاب باكرا مع ابنته إلى مركز إجراء الإمتحان بالمقابل سيصل متأخرا إلى مقر العمل.