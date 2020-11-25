أولياء التلاميذ يحتجون على قرار فتح مصلحة كوفيد 19 بجوار مدرسة بمعسكر

أقدم عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الإبتدائية ” ماري كيري ” في معسكر، صبيحة اليوم الأربعاء، على الإحتجاج عند مدخل مصلحة الأمراض الصدرية.

واحتج الأولياء، امتعاضا من قرار مسؤولي المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمحمدية في ولاية معسكر، والقاضي بإدماج قسم كوفيد 19 بمبنى المصلحة المذكورة.

وهي خطوة، اعتبرها الأولياء بمثابة إجراء خطير لا يتوافق و إجراءات السلامة التي تناشدها السلطات العمومية.

واستهجن الأولياء المحتجون هذا القرار، كونه لم يراع فيه الجانب الوقائي لتلاميذ المدرسة الإبتدائية التي تقع في الجهة المقابلة على بعد أمتار قليلة من شارع الأخوة حجال القريب من الوسط الحضري للمدينة.

وناشد المحتجون المدير الولائي للصحة والسكان لولاية معسكر بالتدخل للعزوف عن هذا الإجراء لتفادي أي مكروه قد ينجر عن مخلفات العدوى من وباء كورونا.

هذا وكانت إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية نهاية الأسبوع المنقضي، قد لجأت إلى تحويل مصلحة كوفيد إلى مبنى الأمراض بشكل ظرفي ومؤقت.

وجاء ذلك، ريثما تنتهي أشغال التهيئة والترميم التي يشهدها مبنى عيادة متعددة الخدمات الكائنة بشارع الأمير عبد القادر .