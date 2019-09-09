أولياء التلاميذ يشتكون اكتظاظ أقسام مدرسة مزوار ديدوش في وهران

اشتكى أولياء تلاميذ مدرسة مزوار ديدوش الابتدائية بحي المقري في وهران، من الظروف الكارثية لتمدرس أبنائهم بسبب الاكتظاظ.

وتجاوز عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى أكثر من 45 متمدرسا، اكدوا انه سيؤثر سلبا على السير الحسن للدروس من حيث تحصيل التلاميذ وعمل المعلمين،

كما تساءل أولياء التلاميذ عن تأخر توزيع الكتب والاستفادة من منحة 5 آلاف دج، مطالبين مديرية التربية التدخل العاجل للالتفات إلى انشغالاتهم العالقة خصوصا ماتعلق منها بمشكل الاكتظاظ.

وقد هدّد الأولياء بمنع أبناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة الأسبوع المقبل والاحتجاج أمام عديد الشكاوى، التي طرحت بمكتب مديرة المؤسسة التربوية التي أكدت لهم أنها راسلت مديرية التربية بخصوصها وهي في انتظار الرد.