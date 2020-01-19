أولياء التلاميذ يغلقون أبواب إبتدائية تمامي محمد ببسكرة

أقدم العشرات من الأولياء، مرفوقين بأبنائهم، على غلق أبواب مدرسة تمامي محمد، بمنطقة الرق بليوة في بسكرة، بسبب جملة من المشاكل.

ومن أهم المشاكل التي يعيشها التلاميذ، غياب الإطعام منذ الدخول المدرسي، حيث يتناول التلاميذ وجبة باردة.

كما تشكوا المدرسة تسرب للمياه القذرة داخل المؤسسة، بعد امتلاء البئر المخصصة لتصريف المياه القذرة لعدم ربط المؤسسة بشبكة تصريف المياه رغم قربها.

ورفع الأولياء مشكل غياب التهيئة للمدرسة.

يذكر أن مشكل غياب الإطعام المدرسي، مطروح منذ مدة، ولم يتم حله رغم معاينة المشكل من قبل لجنة وزارية منذ فترة.