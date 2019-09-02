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أولياء التلاميذ يغلقون ابتدائية بالسلاسل في الوادي

أخبار الجزائر
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أولياء التلاميذ يغلقون ابتدائية بالسلاسل في الوادي
بقلم محمد سعداوي

قام أولياء تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد نصبة بالدميثة بلدية قمار بولاية الوادي، بغلق أبواب المدرسة بالسلاسل ومنع العمال من دخولها.

وقام الأولياء بمنع المدير والمعلمين من دخول المدرسة لمزاولة أعمالهم في أول يوم بعد العودة من العطلة الصيفية.
وحسب الأولياء ، غلق الأبواب جاء احتجاجا على عدم تحقيق مطالب كانوا اتفقوا عليها مع السلطات المحلية السنة الماضية.
وتتعلق المطالب بفتح المدرسة الجديدة مع زيادة حجرات الدراسة وفتح فرع للمتوسطة بالمنطقة وكذلك برمجة متوسطة جديدة فيها
وقال المحتجون أن المدرسة ستبقى مغلقة حتى تلبية الوعود المتفق عليها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=695051

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