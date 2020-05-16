أولياء التلاميذ يقدمون طعنا للرئيس تبون لإلغاء”البيام”

قدمت فدرالية وجمعيات أولياء التلاميذ طعنا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص القرار القاضي بإجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط “بيام”، أين طالبوا بضرورة إلغائه والاحتفاظ فقط بمعدلي الفصلين الأول والثاني .

وقد عبرت فدرالية أولياء التلاميذ على لسان رئيستها جميلة خيار، عن تفاجئها بهذا القرار و الإبقاء على الامتحان، مشيرة أنها تتلقى يوميا الآلاف من المكالمات من طرف الأولياء الذين طالبوا بتعديله.

وفي هذا الصدد قال “مسعود بوديبة ” المكلف بالتنظيم على مستوى الكناباست، أن نقابات التربية تفاجأت أيضا بهذا القرار وهي تقف إلى جانب أولياء التلاميذ ، وتحث رئاسة الجمهورية على ضرورة إلغاء الامتحان ، مشيرا إلى أنه من الناحية البيداغوجية والنفسية يستوجب الإبقاء على نقاط الفصلين الأول والثاني فقط .

هذا وكان مجلس الوزراء الأخير قد أقرّ إلغاء امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي ” السانكيام ” مع الإبقاء على امتحان التعليم المتوسط والبكالوريا.