أولياء تلاميذ بتيزي وزو يرفضون اقحام أبناءهم في الشؤون السياسية

رفض أولياء التلاميذ لولاية تيزي وزو، إقحام أبنائهم في الشؤون السياسية، وهذا بعد صدور بيان يدعو إلى إضراب لثلاثة أيام في جميع القطاعات، بما فيها شل قطاع التربية ومقاطعة الدراسة.

وهي دعوة عرفت استجابة واسعة بين المتمدرسين الذين يرفضون مزاولة الدراسة والالتحاق بمؤسساتهم التربوية

الامر الذي أثار استياء أولياء التلاميذ ودفع فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ لتيزي وزو إلى الاعلان عن موقفهم الرافض في بيان رسمي .

وقد دعا البيان ، الى ضرورة ابعاد المتمدرسين عن كل ما يجري في الساحة السياسية

و عدم ادخالهم في متاهات ستعطل مسارهم الدراسي خاصة المقبلين على الامتحانات النهائية

كما دعت فيدرالية أولياء التلاميذ، الجميع ابعاد المتمدرسين عن الوضع السياسي “الشائك”،

الذي تعيشه البلاد وذلك بالوقوف الى جانبهم لضمان تمدرس عادي وتحقيق نتائج جيدة كالتي تحققها الولاية سنويا.