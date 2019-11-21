أولياء تلاميذ بمدرسة الصغار المكفوفين يحتجون على قدم حافلات النقل بوهران

نظم أولياء تلاميذ مدرسة صغار المكفوفين بعين الترك في وهران، وقفة احتجاجية استنكارا لسوء التسيير الذي يطبع المؤسسة الى جانب جملة من النقائص التي تعيق تمدرس اطفالهم الذين يعانون نفسيا إلى جانب اعاقة البصر.

الأولياء المحتجون أشاروا إلى مشكل النقل الذي يعد من اولويات مطالبهم بفعل اهتراء وقدم الحافلتين المخصصتين للأطفال المكفوفين الذين يتنقلون من مختلف أرجاء ولاية وهران للالتحاق بمدرستهم الواقعة بعين الترك.

اين يجبرون على التخلف عن العمل لمرافقتهم يوميا دون الحديث عن المصاريف الاضافية التي يتكبدها البعض منهم والتي لا تسمح اوضاعهم الاجتماعية بتوفير لهم النقل بسيارات خاصة او سيارات اجرة.

نقائص يضاف لها اهتراء المدرسة التي تعود إلى العهد الاستعماري ورداءة وجبات الاطعام الى جانب انعدام ساحات لعب او ممارسة الرياضة رغم توفر مساحات واسعة تحتاج لتهيئة طالبوا والي وهران الالتفات اليها لفائدة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص لهم وزارة التضامن ميزانية سنوية لسد حاجياتهم.