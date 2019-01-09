أولياء تلاميذ مدرسة بريبش مصطفى بالوادي يمنعون أبنائهم من الدراسة

أقدم أولياء تلاميذ مدرسة “ابريبش مصطفى” بقرية الخبنة ببلدية الرقيبة على منع أبنائهم من الإلتحاق بالدراسة صباح اليوم، والاحتجاج أمام مدخل المؤسسة.

وذلك بسبب تحويل معلمة السنة الرابعة ابتدائي إلى القسم التحضيري وتوزيع تلاميذ قسم كامل على بقية الأقسام الأخرى، بعد مزاولتهم الدراسة للفصل الأول بالكامل.

واعتبر الأولياء هذا الإجراء لا يدخل في خدمة أبنائهم بل يؤثر على مردودهم الدراسي، خاصة وأن المؤسسة تعرف اكتظاظ ليضاف أعداد أخرى إلى الأقسام.

كما أنّ هذا العمل أثر بشكل واضح على نفسية التلاميذ الذين انسجموا مع بعضهم، و الذي سيأثر على مردودهم الدراسي ونفسيتهم حسبما صرح به- الأولياء -.

وما أثار استغراب الأولياء تحويل المعلمة إلى القسم التحضيري بالرغم من وجود من يشغل هذا القسم من عمال الادماج المهني.

ليطالب الأولياء، مصالح مديرية التربية التدخل والتحقيق في الإجراء الإداري قبل فوات الأوان وتأثر أبنائهم سلبا بسببه.