أولياء تلاميذ مدرسة بن زرفة جلول بالشلف يحتجون على إنعدام التدفئة والإطعام

قام العشرات من أولياء تلاميذ مدرسة الشهيد بن زرفة جلول على مستوى دوار تمزقيدة ببلدية بني حواء في الشلف، على تنظيم وقفة إحتجاجية.

وطالب المحتجون، السلطات البلدية بضرورة التدخل العاجل لضمان توفير التدفئة والإطعام لأبنائهم الذين رفضوا التمدرس في ظل الظروف الراهنة.

وحسب تصريحات عدد من الأولياء للنهار أونلاين، فإن الوضعية التي يزاول فيها أبنائهم الدراسة كارثي.

مشيرين إلى إنعدام التدفئة بعد تعطل المدافئ التي تتوفير عليها المدرسة، والمقدر عددها بـ3 مدافئ.

ناهيك عن الوجبة الباردة المقدمة لأبنائهم في مطعم تحول سقفه إلى سماء ثانية تمطر على رؤوس التلاميذ.

ويأتي ذلك، على الرغم من ترميم سقف المطعم خلال الفترة الأخيرة، والتي وصفها الأولياء بالمغشوشة في ظل غياب الرقابة.

وهي الحالة التي جعلتهم يطالبون بوجبة ساخنة، فضلا عن إعادة ترميم المطعم المذكور وتهيئة ساحة المدرسة وأقسامها.