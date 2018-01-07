أولياء تلاميذ يحاصرون مكتب “الكناباست” بتيزي وزو ويطالبون بوقف الإضراب

أقدم، منذ صبيحة اليوم الأحد اولياء التلاميذ من مختلف المدارس بولاية تيزي وزو الي محاصرة مكتب الكناباست،

بعد قرارهم بمواصلة اضرابهم المفتوح منذ 20 نوفمبر مع عودة التلاميذ من العطلة الشتوية،

ما دفعهم للتحرك لمطالبة الاساتذة المضربين التوقف علي اللعب بالمستقبل الدراسي لابناءهم،

وقد توعدوا من مواصلة الدفاع عن مستقبل أبناءهم وحمايتهم من السنة البيضاء، التي باتت تهددهم،

ومن جهة آخرى ندد الأساتذة بشدة للعنف الذي تعرضوه من قبل الأولياء الغاضبين،

وأكدوا أن هذا الفعل لن يوقفهم من مواصلة إضرابهم الي غاية تلبية مديرية التربية لمطالبهم،

ايمانا منهم من عدالة قضيتهم المتمثلة في رد الإعتبار لأستاذة أهينت كرامتها داخل المديرية،

ولا يزال أولياء تلاميذ تيزي وزو يحاصرون المكتب الولائي لنقابة “كناباست” الي غاية هذه الأونة.