أولياء وتلاميذ متوسطة ولاد نايل بغرداية يحتجون بسبب الإكتطاظ 

احتج منذ صبيحة اليوم الأحد، العشرات من تلاميذ متوسطة ولاد نايل الجديدة، ببلدية القرارة، رفقة أوليائهم، بسبب الإكتظاظ الكبير داخل أقسام المتوسطة.

أين يصل عدد التلاميذ، إلى الـ45 داخل القسم الواحد، إلى جانب غياب عدد من أساتذة بعض المواد.

ناهيك عن ترحيل عدد من التلاميذ إلى متقن، و طرد 50 تلميذ بسبب تدني المستوي العام للتدريس.

و قال أولياء التلاميذ، أنهم صبروا لمدة ثلاث سنوات تحت طائلة هذه المشاكل التي بدأت و لم يوجد لها حل.

وطالب الأولياء، بتدخل السلطات وخاصة والي الولاية، ومدير التربية، لأجل فتح أقسام جديدة، ورفع مستوى التأطير البيداغوجي.