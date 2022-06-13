قناة النهار أولياء يتطلعون لمعدلات جيدة في البكالوريا..ماجيبش الباك وخلاص بقلم قناة النهار نشر في 13 جوان 2022 - 09:50 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 27 0 أولياء يتطلعون لمعدلات جيدة في البكالوريا..ماجيبش الباك وخلاص رابط دائم : https://nhar.tv/JFubb اقرأ أيضا عنابة: توقيف شبكة وطنية مختصة في بيع الكوابل النحاسية المسـروقة قناة النهار 23 ماي العاصمة: أولياء يجتمعون أمام مراكز الإمتحان لدعم أبنائهم قناة النهار 06 جوان "قناة النهار في بيت عزاء فقيد الكرة الجزائرية "بلال بن حمودة قناة النهار 11 جوان بوفاريك..من مدينة البرتقال والزلابية الى مدينة الإهمال واللامسؤولية قناة النهار 24 ماي وزير التربية: لا قطع للأنترنت.. مصداقية شهادة البكالوريا محفوظة ومضمونة الوطني 12 جوان مقـ.ـتل شاب بطـ.ـعنات على الرأس وسط حي باب الرحبة بالبليدة قناة النهار 04 جوان شارة كرتون "عهد الأصدقاء" بصوت الشابين خير الدين ونصير في بلاطو حكاية نجاح قناة النهار 01 جوان هذا ماقاله نقابي سابق بخصوص البرلماني الذي سرّب أجوبة إمتحان البيام قناة النهار 12 جوان تيسمسيلت: جز الصوف..تقليد راسخ للحفاظ على الماشية وتحصيل مادة مهمة للصناعة قناة النهار 30 ماي ريبورتاج: الجزائر- تركيا.. تطلعات شراكة إقتصادية ناجحة قناة النهار 12 جوان