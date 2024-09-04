أوليز يتحدث عن تواصل “الفاف” معه بشأن التحاقه بالخضر

كشف اللاعب الفرانكو جزائري، مايكل أوليز، أن مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تواصلوا معه، بشأن إمكانية التحاقه بالمنتخب الوطني الأول.

قبل أن يحسم لاعب بايرن ميونخ الألماني، مستقبله الدولي، باختياره تمثيل المنتخب الفرنسي.

وصرح اللاعب، أوليز، أمس الثلاثاء، لوسائل الإعلام الفرنسية. قبل المواجهتين المرتقبتين لـ”الديكة” أمام منتخبي إيطاليا و بلجيكا، في دوري الأمم الأوروبية: “نعم لقد تواصل معي مسؤولو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

وعن اختياره المنتخب الفرنسي، قال أوليز: “منذ صغري، أشعر أن هناك أشياء تربطني بفرنسا. وأحسست دوماً أنني فرنسي، لهذا اخترت المنتخب الفرنسي”.