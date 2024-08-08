أوليز يحسم مستقبله بشأن تمثيل الجزائر أو فرنسا !

كشف مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي، تيري هنري، عن اختيار اللاعب مايكل أوليز اللعب لصالح المنتخب الأول الفرنسي على حساب كل من إنجلترا و الجزائر ونيجيريا.

وقال تيري هنري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل مواجهة منتخب اسبانيا، يوم غد في منافسة الألعاب الأولمبية “مايكل أوليز يريد اللعب لصالح منتخب فرنسا”.

كما أضاف هنري “كان بإمكان أوليز الذهاب إلى كأس الأم الاوروبية مع إنجلترا، لقد أراد اللعب مع المنتخب الفرنسي، لماذا؟ إنه حلمه لدي إحترام كبير لذلك، رغبته في اللعب مع المنتخب الفرنسي”.

وختم هنري “كان اختياره واضحا في ذهنه لفترة طويلة”.