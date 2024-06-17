أوليز يرفض تمثيل المنتخب الوطني

يقترب اللاعب ذو الأصول الجزائرية، والناشط في صفوف نادي كريستال بالاص الإنجليزي، مايكل أوليز، من حسم هوية المنتخب الذي سيمثله مستقبلا.

خاصة وأن اللاعب أوليز، يمتلك حرية إختيار منتخبا من أصل أربعة، وهي الجزائر، نيجيريا، فرنسا و إنجلترا.

وأوضح مدرب المنتخب الفرنسي، لأقل من 23 سنة، تيري هنري، نية اللاعب بخصوص المنتخب الذي سيحمل ألوانه مستقبلا، وصرح، هنري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الإثنين، في إطار تحضيرات منتخبه لأولمبياد باريس 2024:”مايكل أوليز، أول من حدثني عنه هو مدربه السابق في كريستال بالاص، باتريك فييرا، وكشف لي أنه بإمكانه اللعب في خط الوسط”.

وأضاف هنري في تصريحاته:” أوليز يريد اللعب لصالح فرنسا، رغم أنه مستبعد من خوض كأس أمم أوروبا”.

وتابع المتحدث:”أوليز لاعب ذو إمكانيات كبيرة، وإختياره فرنسا، أمر جيد بالنسبة لنا، فلولا الإصابات التي عانى منها هذا الموسم، فكان من الممكن أن يسجل العديد من الأهداف”.