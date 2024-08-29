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الرياضة

أوليز يستدعى للمنتخب الفرنسي الأول

بقلم فيصل زيان بوزيان
أوليز يستدعى للمنتخب الفرنسي الأول
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حسم لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ذو الأصول الجزائرية، مايكل أوليز، مستقبله الدولي، وقرر تمثيل منتخب فرنسا.

حيث ضمت القائمة التي أعلن عنها، مدرب الديكة، ديديي ديشان، اليوم الخميس، اسم اللاعب، مايكل أوليز، تحسبا لمواجهتي إيطاليا وبلجيكا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية بتاريخ 6 و9 سبتمبر الداخل.

وبهذا تكون الجزائر ضيعت موهبة كان يمكن الاستفادة منها في المواعيد القادمة، خاصة أن اللاعب يملك أصولا جزائرية من جانب والدته.

للإشارة، كان يملك، أوليز، حرية الاختيار بين 4 منتخبات، هي: الجزائر، نيجيريا، فرنسا و إنجلترا، ليستقر على اختيار المنتخب الفرنسي، بعد أن خاض مع فئة أقل من 23 سنة أولمبياد باريس 2024، وتوج بالميدالية الفضية.

أوليز يرفض تمثيل المنتخب الوطني

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