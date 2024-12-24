أوليز يوضح سبب اختياره فرنسا ورفضه الخضر

تحدث اللاعب ذو الأصول الجزائرية، مايكل أوليز، عن سبب اختياره المنتخب الفرنسي، لتمثيله دوليا، بدلا من المنتخب الوطني الجزائري.

وصرح أوليز، اليوم الثلاثاء، في حوار لمجلة فريقه بايرن ميونيخ الرسمية Journal Säbener 51: “أعتبر نفسي محظوظا لامتلاكي أربع ثقافات ثرية، لدي روابط مع أصولي، سبق لي أن زرت الجزائر ونيجيريا وفرنسا أثناء نشأتي في لندن”.

وأضاف أوليز موضحا سبب اختياره المنتخب الفرنسي: “اختياري فرنسا كان قرارًا طبيعيًا، لأنني كنت دائما أشعر بالرغبة في اللعب لفرنسا منذ أن كنت أنشط في صفوف نادي كريستال بالاس تحت إشراف المدرب باترييك فييرا، الذي حقق العديد من الإنجازات مع الديكة”.

وتابع لاعب بايرن ميونيخ قائلاً: “كانت لدي دائمًا علاقة جيدة مع تيري هنري، مدرب المنتخب الفرنسي لأقل من 21 عامًا، وهو ما عزز قناعتي بقراري”.

وختم مايكل أوليز بالقول: “لأكون صادقًا، كنت دائمًا متأكدًا من رغبتي في اللعب لفرنسا، إنه الحلم الذي أصبح حقيقة مؤخرا”.