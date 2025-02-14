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الرياضة

أوليفي ليتانغ: “سعداء جدا بعودة بن طالب”

بقلم كريم تيغرمت
أوليفي ليتانغ: “سعداء جدا بعودة بن طالب”
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عبّر رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفي ليتانغ، عن سعادته الكبيرة بعودة لاعبه الدولي الجزائري نبيل بن طالب لصفوف الفريق.

وصرح ليتانغ، في ندوة صحفية: “جد مسرور، بالنسبة لنبيل، ولعائلته، بعد المحنة الطويلة، والصعبة التي مروا بها”.

كما أضاف: “النادي حرص على البقاء قريبًا قدر الإمكان من نبيل على مدار الأشهر التسعة الماضية، ولم نترك بعضنا البعض أبدًا”.

وأردف: “نحن سعداء ومتأثرون بالالتقاء بشكل كامل مرة أخرى، لرؤية نبيل مجددا في الملعب مع زملائه في الفريق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/hmk0Q
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