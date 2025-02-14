أوليفي ليتانغ: “سعداء جدا بعودة بن طالب”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفي ليتانغ، عن سعادته الكبيرة بعودة لاعبه الدولي الجزائري نبيل بن طالب لصفوف الفريق.
وصرح ليتانغ، في ندوة صحفية: “جد مسرور، بالنسبة لنبيل، ولعائلته، بعد المحنة الطويلة، والصعبة التي مروا بها”.
كما أضاف: “النادي حرص على البقاء قريبًا قدر الإمكان من نبيل على مدار الأشهر التسعة الماضية، ولم نترك بعضنا البعض أبدًا”.
وأردف: “نحن سعداء ومتأثرون بالالتقاء بشكل كامل مرة أخرى، لرؤية نبيل مجددا في الملعب مع زملائه في الفريق”.
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