أوليفي ليتانغ: “سعداء جدا بعودة بن طالب”

عبّر رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفي ليتانغ، عن سعادته الكبيرة بعودة لاعبه الدولي الجزائري نبيل بن طالب لصفوف الفريق.

وصرح ليتانغ، في ندوة صحفية: “جد مسرور، بالنسبة لنبيل، ولعائلته، بعد المحنة الطويلة، والصعبة التي مروا بها”.

كما أضاف: “النادي حرص على البقاء قريبًا قدر الإمكان من نبيل على مدار الأشهر التسعة الماضية، ولم نترك بعضنا البعض أبدًا”.

وأردف: “نحن سعداء ومتأثرون بالالتقاء بشكل كامل مرة أخرى، لرؤية نبيل مجددا في الملعب مع زملائه في الفريق”.