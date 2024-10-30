أوليفي ليتانغ: “لدينا حلم مجنون جدا”

كشف رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفي ليتانغ، عن حلم مجنون يراود إدارة الفريق، يتعلق بلاعبهم الدولي الجزائري نبيل بن طالب.

وتحدث أوليفي ليتانغ، عن احتمال عودة نبيل بن طالب، للميادين بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها، من خلال تكرار تجربة اللاعب الدنماركي كريستيان اريكسن، بتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.

ونقل موقع نادي ليل، تصريح ليتانغ، اليوم الأربعاء، لصحيفة “ليكيب”، بخصوص بن طالب، أين قال: “لدينا حلم مجنون جدا”.

كما أضاف رئيس نادي ليل: “الأمر يتعلق بكوننا الأوائل في فرنسا، الذين سيعيدون لاعب بعد ما حدث”.

وتابع أوليفي ليتانغ: “هذه العملية تم المصادقة عليها في ألمانيا، هولندا، واسبانيا، الأمر جدي للغاية”.

يذكر أن نبيل بن طالب، تعرض شهر جوان الماضي لأزمة قلبية خطيرة، أجبرته على المكوث بالمستشفى، والخضوع لعلاج لفترة معتبرة.