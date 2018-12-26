أوليموانغي: “هدفي بلوغ نهائي رابطة الأبطال رفقة الساورة”

الرياضة
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أوليموانغي: “هدفي بلوغ نهائي رابطة الأبطال رفقة الساورة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المهاجم التنزاني أوليموانغي توماس، عن أهدافه رفقة فريقه الجديد شبيبة الساورة، مؤكدا سعيه بلوغ الدور النهائي من رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح أوليموانغي، لتلفزيون “النهار”: “وقعت لموسمين في شبيبة الساورة، الذي تابعت بعض مبارياته، وهو يلعب بطريقة جيدة، ويملك لاعبين جيدين”.

وأضاف: “هدفي بلوغ نهائي رابطة أبطال إفريقا رفقة شبيبة الساورة، من خلال مساعدة الفريق كما يجب في هذه المنافسة”.

يذحكر أن الدولي التنزاني أوليموانغي توماس (25 سنة)، لاعب سابق لنادي تيبي مازمبي، وسبق له التتويج برابطة أبطال إفريقيا.


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