أولي واتكينز: “ما يقوم به بن رحمة أمر استثنائي”

أشاد لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي، أولي واتكينز، بزميله في الفريق، الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، معتبرا أدائه فوق الميدان بالإستثائي.

وقال أولي واتكينز، في تصريحات للصحافة الإنجليزية: “الآن أصبحت أدرك بشكل أفضل، ما يمكن لبن رحمة، القيام به فوق الميدان”.

وأضاف نجم برينتفورد: “إنه يساعدنا كثيرا، ويقوم بعمله على أكمل وجه، ما يقدمه بن رحمة على الميدان استثنائي”.

يذكر أن سعيد بن رحمة (24 عاما)، أصبح حديث الساعة في انجلترا، بالنظر للمردود الكبير الذي يقدمه منذ استئناف منافسة الشامبين شيب.