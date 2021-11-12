أول أهداف بن رحمة مع الخضر

تمكن المنتخب الوطني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40 من الشوط الأول عن طريق تمريرة حاسمة.

و تلقى بن رحمة تمريرة حاسمة من قبل متوسط الميدان ادم زرقان على طبق أين سجلّها.

وبعد دقائق، من الهدف الاول الذي سجّله بلايلي، تمكن مهاجم ويستهام من اقتناص الهدف الذي يمكن أن يحرّره بشكل اكبر في المواعيد المقبل.

و تنشط المباراة بملعب القاهرة الدولي أمام منتحب جيبوتي، و يبدو أو السيطرة كفيلة لتسجيل أهداف أخرى.

يذكر، أن بن رحمة سجّل اول أهدافه مع الكتيبة الوطنية في مقابلة رسمية.