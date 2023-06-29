أول أيام التشريق.. حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في منى

يواصل حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات -في مشعر منى بمكة المكرمة- في أول أيام التشريق الثلاثة، وهي التي تلي يوم عيد الأضحى المبارك.

حيث يتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث. مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة. قبل غروب الشمس، متوجها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

هذا وكان حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال يوم النحر؛ إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام.

وقبل ذلك، كان الحجاج قد نفروا إلى مشعر مزدلفة بعد أن وقفوا بصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

يشار أن عدد ضيوف الرحمن هذا العام بلغ أكثر من 1.8 مليون حاج، قدموا من أكثر من 150 دولة، حسب ما أعلن عنه وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.

من جهة أخرى، بلغ عدد الحجاج الجزائريين 42 ألفاً و300 حاج يؤطرهم 16 مكتب للخدمة الميدانية. (8 مكاتب تابعة للوكالات السياحية و8 أخرى تابعة للديوان الوطني للحج والعمرة). حيث يؤطر كل مكتب قرابة 2700 حاج.