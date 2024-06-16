أول أيام العيد .. مقتل خمسيني بواسطة آلة حادة في سوق أهراس

تعرض في أول أيام عيد الأضحى خمسيني لضربة قاتلة بحي 1700 مسكن بولاية سوق أهراس.

وحسب مصادر النهاراونلاين الحادث وقع بالمكان المسمى البوسفور أين تعرض صباح اليوم الضحية والساكن بحي غلوسي لضربة بواسطة آلة حادة.

وعلى الفور تم نقل الضحية للمؤسسة العمومية الإستشفائية سوق أهراس لتلقي العلاج . ليتم تحويله على الفور لمستشفى عنابة أين لفظ أنفاسه الأخيرة قبل قليل بذات المستشفى.

من جهتها مصالح شرطة سوق أهراس فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.