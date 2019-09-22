أول أيام فصل الخريف غداً الإثنين

سيحدث الإعتدال الخريفي، يوم غد الإثنين، عند الساعة الـ”7:50″ دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش، في الجزائر والوطن العربي.

ويمثل الإعتدال الخريفي، أول أيام فصل الخريف فلكيا، على كامل النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وجاء في تقرير للجمعية الفلكية بجدة السعودية، بأن الإعتدال الخريفي تكون فيه الشمس واقعة مباشرة على خط الإستواء، قادمة من شمال السماء نحو الجنوب.

ويحدث الإعتدال، بسبب ميلان محور دوران الأرض حول نفسها، بمقدار 23.5 درجة، ودورانها المتواصل حول الشمس.

وفي يوم الإعتدال، تشرق الشمس من نقطة الشرق الأصلية، وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، بكل أنحاء العالم.

ويكون النهار أطول بثماني دقائق عن الليل، في يوم الاعتدال، يضيف التقرير.