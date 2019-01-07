إقتحمت لاعبة كرة قدم سورية عالم التدريب، وذلك بعد تعرضها لإصابة في القدم وإعتزالها اللعب نهائيا للعبة الأكبر شعبية في العالم.

إلى هنا يبدو الأمر عاديا، غير أن هذه اللاعبة التي إقتحمت عالم التدريب، فضلت تدريب فريق الرجال وليس النساء لصنع الإستثناء.

وتعمل حاليا مَهَا جَنُود 32 عاما بنادي المحافظة لكرة القدم رجال في دمشق، حيث تفتخر بأنها أول إمرأة تشغل هذا المنصب بمنطقة الشرق الأوسط.

وترى مها بأن التدريب علم، ولا يهم من يؤدي هذا العلم سواء كان رجل أو إمرأة، والمهم أن يكون لهذا الشخص كاريزما قوية فقط.