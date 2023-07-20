أول إمرأة تُقلد رتبة مراقب عام للشرطة

تم اليوم الخميس، تقليد أول إمرأة شرطية رتبة مراقب عام للشرطة، ويتعلق الأمر بالسيدة ماضي سالمة، بمناسبة الذكرى الـ 61 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، تم خلال هذه المناسبة، ترقية 4 مراقبون إلى رتبة مراقب عام للشرطة.

ويتعلق الأمر بكل من مدير الإدارة العامة، ومديرة الصحة النشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية. ومدير المصالح التقنية ورئيس أمن ولاية الجزائر.

كما تمت ترقية 11384 شرطي من مختلف الرتب، وعادت حصة الأسد “90 بالمئة” للمصالح العملياتية والمصالح النشطة بالجنوب الجزائري.

هذا وأشرف على مراسم حفل الذكرى الـ 61 لتأسيس الشرطة الجزائرية، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.