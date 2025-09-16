أول اجتماع لوزير الصحة مع إطارات الإدارة المركزية لتحديد أولويات تحسين الخدمات الصحية

عقد وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، بمقر الوزارة، أول اجتماع له مع إطارات الإدارة المركزية، تناول خلاله الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بمسار المنظومة الصحية.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير خلال هذا اللقاء حرصه على بذل كل الجهود للنهوض بالقطاع. من خلال إقرار جملة من الإجراءات العملية الجديدة التي تصب لصالح خدمة المريض. مشددا على ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة عن طريق تحسين الخدمات وضمان التكفل الناجع والفعال بالمرضى.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستشمل مصالح الاستعجالات باعتبارها الوجهة الأولى التي يلجأ إليها المواطن. مع العمل على تكريس مبدأ العدالة في الولوج إلى الخدمات الصحية عبر كامل المؤسسات الصحية على المستوى الوطني.

كما أكد الوزير على ضرورة اعتماد النظام التعاقدي باعتباره ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية. لما يوفره من شفافية وفعالية في التسيير. مع المضي قدما في

تعزيز اللامركزية في نظم التسيير. خاصة في ظل النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال.

إلى جانب تثمين كفاءات الموارد البشرية وإعطائها المكانة التي تستحقها باعتبارها العمود الفقري في القطاع الصحي.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير جميع الفاعلين في قطاع الصحة إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق، خدمة للمريض وفي سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية.