أول برايم لألحان وشباب سهرة اليوم من تنشيط سهيلة بن لشهب

تنطلق سهرة اليوم الجمعة الطبعة الثامنة من برنامج ألحان وشباب بالقاعة البيضاوبة في المركب الأولمبي محمد بوضياف.

الإنطلاقة ستكون بحضور مجموعة من أساتذة البرنامج وعدد من الفنانين الجزائريين.

وكان وزير الإتصال جمال كعوان قد أشرف أمس الخميس بالشراقة بالعاصمة على انطلاق الموسم الجديد بحضور المدير العام للتلفزيون الجزائري “توفيق خلادي”.

إلى جانب المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكال والمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف سامي بن الشيخ.

يشار إلى أنّ، برنامج ألحان وشباب من تنشيط الفنانة سهيلة بن لشهب، ولجنة تحكيم التي تتكون من ندى الريحان.

بالإضافة إلى حكيم صالحي وكريمة نايت.