أول بعثة جزائرية تشد رحالها إلى طوكيو تحسبا لأولمبياد 2020

يتنقل أول وفد للرياضيين الجزائريين المتأهلين لأولمبياد طوكيو اليوم الجمعة، إلى العاصمة اليابانية، تحسبا للمشاركة في هذه الألعاب.

وكشفت اللجنة الأولمبية الجزائري، أن وفد يضم 12 رياضيا، سيغادر أرض الوطن، نحو طوكيو، في رحلة تنطلق على الساعة الـ(15:25).

ويمثل الرياضيين الـ12، المتنقلين ضمن هذه البعثة الأولى، سبعة اختصاصات (التجديف، جيدو، تنس الطاولة، المبارزة، الرماية، الشراع).

وتم برمجة رحلتين، لنقل باقي الرياضيين الجزائريين المتأهلين لهذه الألعاب، وذلك بتاريخ 23 و26 جويلية الجاري.

يذكر أن الجزائر، ستكون ممثل في هذه الطبعة من الألعاب الأولمبية2020، المقررة بطوكيو، بـ44 رياضيا، في 14 اختصاص.