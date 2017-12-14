أول بلد في العالم يتخلى عن موجات “الأف أم” نهائيا

أتمت النرويج أمس الأربعاء، انتقالها إلى الاذاعة الرقمية الأرضية لتصبح أول بلد في العالم يوقف البث عبر موجات “الأف أم”.

وبحسب ما أعلنه تجمع الاذاعات العامة والتجارية، انتقلت مناطق أقصى شمال البلاد في المنطقة القطبية الى التكنولوجيا الرقمية.

مما يسمح وفق متحمسين، بتحسين نوعية الصوت وزيادة عدد المحطات مع كلفة بث أقل بثماني مرات.

وواجه المشروع انتقادات مرتبطة بالحوادث التقنية وتغطية جغرافية اعتبرت غير كافية.

وكلفة عالية للمستخدمين المضطرين إلى شراء أجهزة جديدة أو مكيفات بأسعار تتراوح بين مئة ومئتي يورو.

ومن المرجح أن تقدم دول أخرى مثل سويسرا وبريطانيا والدنمارك على هذه الخطوة في السنوات المقبلة.