أول بيان رسمي عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، عن حقيقة الوضع الصحي للفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، فقد أكد الدكتور، على خلو عينات تحليل الفنانة من فيروس كورونا.موضحا إن دلال عبد العزيز، تعاني الآن من مضاعفات ما بعد التعافي، وتواجه نقصا حادا في نسبة الاكسجين بالدم.

وأورد الدكتور، في مداخلة تلفزيونية: “أوجه التحية للأطباء المشرفين على حالة الفنانة دلال عبد العزيز، لكنها مازالت تحتاج للأكسجين بجرعات عالية، ونتمنى لها الشفاء العاجل بإذن الله تعالى”.

وكان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، قد أعلن عن سلبية مسحة حماته الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، مؤكدا أنها مازالت في العناية المركزة.

وأشار الإعلامي، إلى إن الفنانة، لا تعلم لحد الساعة، بوفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم، حيث تم فصل كل أجهزة التلفزيون عن غرفتها، ويرتدي زوارها ملابس ملونة، حتى لا يثيروا شكوكها.