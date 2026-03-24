أول تصريح لأشرف عبادة بعد التحاقه بالمنتخب الأول

عبّر المدافع المحوري لاتحاد العاصمة، أشرف عبادة، عن سعادته الكبيرة بالتواجد لأول مرة مع المنتخب الأول، تحسبا لوديتي غواتيمالا وأوروغواي.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد استدعى عبادة، لتربص “تورينو” الايطالية، الذي انطلق أمس، بعدما تألق نهاية 2025 رفقة المنتخب الرديف، في البطولة العربية، وهو الذي صنع غيابه عن قائمة الـ”كان” جدلا كبيرا.

وفي أول تصريح له من تربص ايطاليا، قال عبادة: “الحمد لله، أنا مع المنتخب الأول.. متواجد مع المجموعة، إنهم إخوتي، وأنا وسط لاعبين يملكون الخبرة”.

وأضاف المدافع السابق لأولمبي الشلف، في تصريحات خص بها قناة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم: “سنعمل بجد.. يد واحدة من أجل اسعاد الشعب الجزائري”.