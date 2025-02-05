أول تصريح لبن ناصر بعد انضمامه إلى مارسيليا

وجّه لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر، رسالة قوية لأنصار ناديه الجديد، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي المنقضي، قادما من أسي ميلان الايطالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجنوب الفرنسي، على منصة “إكس” فيديو مقتضب، لبن ناصر. يتحدث فيه لأول مرة عن تجربته الجديدة. وقال: “سعيد جدا، وفخور للغاية بالانضمام إلى الفريق”.

وواصل الدولي الجزائري، الذي سيلعب معارا لـ “لوام” إلى نهاية الموسم مع وجود بند يسمح للفريق بشراء عقده مقابل 12 مليون أورو. مخاطبا أنصار مارسيليا: “متحمّس للغاية لرؤيتكم في الملعب.. تحيا لوام”.

ويرتقب أن ينشط صبيحة اليوم الأربعاء، لاعب “الخضر” ندوة صحفية، على أن يجيب بعدها على أسلئة أنصار نادي مارسيليا، في بث مباشر عبر القناة الرسمية للفريق ” Twitch”.

Supporters, 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 a un message pour vous 👀💬 pic.twitter.com/VMK3SWmesW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 4, 2025

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞𝐧 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐞́𝐞 📲 🔵 Juste après sa première conférence de presse, 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 🇩🇿 répondra à vos questions en direct sur notre chaîne Twitch. Posez-les directement en commentaire.👇💬 pic.twitter.com/MxClD5mFdK — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2025

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور