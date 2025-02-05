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الرياضة

أول تصريح لبن ناصر بعد انضمامه إلى مارسيليا

بقلم محمد لمين صحراوي
أول تصريح لبن ناصر بعد انضمامه إلى مارسيليا
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وجّه لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر، رسالة قوية لأنصار ناديه الجديد، أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي المنقضي، قادما من أسي ميلان الايطالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجنوب الفرنسي، على منصة “إكس” فيديو مقتضب، لبن ناصر. يتحدث فيه لأول مرة عن تجربته الجديدة. وقال: “سعيد جدا، وفخور للغاية بالانضمام إلى الفريق”.

وواصل الدولي الجزائري، الذي سيلعب معارا لـ “لوام” إلى نهاية الموسم مع وجود بند يسمح للفريق بشراء عقده مقابل 12 مليون أورو. مخاطبا أنصار مارسيليا: “متحمّس للغاية لرؤيتكم في الملعب.. تحيا لوام”.

ويرتقب أن ينشط صبيحة اليوم الأربعاء، لاعب “الخضر” ندوة صحفية، على أن يجيب بعدها على أسلئة أنصار نادي مارسيليا، في بث مباشر عبر القناة الرسمية للفريق ” Twitch”.

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