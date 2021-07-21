أول تصريح لطبيب ياسمين عبد العزيز: حالتها مستقرة وبكامل وعيها وستغادر المستشفى قريبا

تحدث الطبيب المعالج للنجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، لأول مرة، عن حالتها الصحية، مؤكد إنها في كامل وعيها وحالتها مستقرة وستغادر المستشفى بعد أيام.

ويأتي هذا التصريح، بعد انتشار أخبار حول تعرض النجمة ياسمين عبد العزيز لسحر أسود هو السبب في تسميمها ببكتيريا الدم، وزيادة الحملة الرافضة لتكرار أخطاء الأطباء.

ونفى الطبيب، أن تكون مضاعفات الجراحة الأولى لياسمين عبد العزيز غير عادية.

وكتب الطبيب حاتم شومان المتخصص في مجال الأشعة، وأحد أعضاء فريق علاج ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه بفايسبوك: “حالة ياسمين عبد العزيز مفيش فيها سحر أسود ولا غيره.. عشان الفتي والهبد اللي داير.. دي كانت بتعمل عملية بسيطة ودخلت في مشاكل ومضاعفات بعدها”.

وتابع الطبيب: “أمورها شبة مستقرة عندنا في المستشفى.. وبكامل وعيها والموضوع أيام وهتخرج.. كفاية هري وإشاعات.. وأدعو لكل المرضى ربنا يشفيهم ويعافيهم”.

كما طمأن وائل عبد العزيز شقيق ياسمين كل محبيها مؤكدا أن الأوضاع الآن أفضل، واعتذر منهم لعدم قدرته على الرد على هاتفه.