أول تصريح لـ”حسن حسني” بعد انتشار شائعة وفاته

أكد الفنان المصري الشهير، “حسن حسني”، اليوم الأحد، أنه يتمتع بصحة جيدة، وأنه موجود في بيته، ولا صحة للشائعات التي تحدثت عن وفاته، أو مرضه.

حيث صرح الفنان القدير، بأنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات، قائلا: “تصلني هذه الشائعات مثلكم، لكنني موجود في بيتي، ولست في المستشفى”.

وطمأن الفنان جمهوره، مؤكدا أنه أصيب منذ فترة بوعكة صحية، دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، ولكنه تعافى منها وعاد إلى منزله.

وأشار موقع مصري، في وقت سابق، إلى أن “حسن حسني” يمر بأزمة صحية، استدعت نقله للعلاج بأحد المستشفيات.

فيما قال الفنان “منير مكرم”، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تكفلت بعلاج “حسن حسني” على نفقتها.

وانتشرت، ليلة أمس السبت، شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي تدهور حالة “حسن حسني” ووفاته، قبل أن يفند الفنان صحة هذه الأخبار.