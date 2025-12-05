أول تصريح لـ بيتكوفيتش عقب قرعة مونديال 2026  

أكد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش استعداده لقيادة المنتخب الوطني لتقديم أداء مشرف في مونديال 2026، عقب إعلان القرعة التي أوقعت المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والنمسا والأردن.

وقال بيتكوفيتش في تصريح لقناة “بيان سبورتس” القطرية، إن المجموعة مميزة للغاية، معتبراً أن الأرجنتين منتخب مرشح، والنمسا أيضاً فريق قوي وقدم تطوراً كبيراً ويقدم كرة قدم جميلة. وأضاف: “سنكافح أمام النمسا والأردن، وأرى بإمكاننا تحقيق نتائج تؤهلنا إلى الدور الثاني”.

وعن النظام الجديد المعتمد من قبل الفيفا وفرصة التأهل كأفضل منتخب ثالث، أشار بيتكوفيتش إلى أن المنتخب الوطني لن يدخل مواجهة الأرجنتين بخسارة مسبقة، قائلاً: “نحن سعداء بمواجهتهم، وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية ستكون بمثابة تحضير لمواجهات النمسا والأردن”.

تصريحات بيتكوفيتش تعكس ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعبين ورغبتهم في المنافسة بقوة على جميع الأصعدة خلال العرس العالمي القادم.