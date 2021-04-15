أول تصريح للرئيس الجديد للفاف بعد انتخابه رسميا

كشف الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة مُباشرة بعد انتخابه أنه يعتزم تجسيد القيم الذي جاء بها رفقة فريقه.

عمارة قال مُباشرة عقب انتخابه:”وافقتم على انتخابنا على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وهذه شهادة موافقة على المشروع الذي جئنا به، وسنعتزم على تجسيد القيم أنا وفريقي خلال هذه العهدة”.

“نعتزم أن نعمل خلال هذه العهدة بشرف وتفاني، اتعهد نيابة عن المكتب الفيدرالي أن نجعل خلافتنا رابطا ديمقراطيا قويا، تحياتنا للمكتب الفيدرالي المنتهية عهدته خاصة الرئيس خير الدين زطشي عرفانا لما قام به، وسنعمل على تعزيز الانجازات التي تم تجسيدها من قبل”.

وختم:”من أولوياتنا جعل قوانيننا موافقة لقوانين الفيفا وتحسين نظام المنافسة، كذلك يجب توضيح العلاقة المعقدة بين الشركات الرياضية وأندية الهواة.. سنسهر أيضا على احترام القواعد واللعب النظيف”.