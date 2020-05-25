أول تصريح للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

فن وثقافة
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أول تصريح للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا
بقلم نادية بن طاهر

علقت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، اليوم الاثنين، لأول مرة بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها بخير.

وغردت الفنانة على صفحتها بتويتر قائلة: “ياجماعة انا بخير، هي محنة وهتعدي إن شاء الله، محتاجة تدعولي ربنا يشفيني”.

هذا ونقلت أمس، الفنانة القديرة رجاء الجداوي إلى الحجر الصحي في الإسماعلية، بعدما تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب معاناتها من ارتفاع في درجة الحرارة.

وأعلنت أميرة إبنة رجاء الجداوي، عن خضوع والدتها لتحليل فيروس كورونا، بعد شعورها بارتفاع في درجة الحرارة تخطت الـ 39، لتظهر النتيجة إيجابية.


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