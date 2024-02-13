أول تصريح للممثل صالح أوقروت بعد غيابه عن “السوشل ميديا”

بعد غياب دام لأشهر، عن مواقع التواصل الاجتماعي، عاد الممثل الكوميدي القدير، صالح أوقروت، بمنشور هز مشاعر رواد الفايسبوك.

ووجه الكوميدي أوقروت الغائب عن الساحة الفنية بسبب المرض، شكره لأفراد عائلته وللشعب الجزائري. وأرفق منشوره بصور تجمعه مع زوجته وابراهيم “اربا”.

وكتب الملقب بـ”صويلح” في المنشور “كل ما أملك هم قوتي وإصراري وأملي، ضحوا بكل شيء من أجلي”. و”سيبقون محفورين في قلبي إلى الأبد و شكرا لكم على دعواتكم الطيبة وتحيا الجزائر”.