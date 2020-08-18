أول تعليق لأصالة بعد أنباء زواج طليقها طارق العريان

نشرت النجمة السورية أصالة نصري، كلمات مؤثرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، وجهتتها لطفليها آدم وعلي.

وجاءت هذه الرسالة، بعد ساعات من الكشف عن نية طليقها ووالد إبنيها المخرج طارق العريان، في الزواج من عارضة أزياء تصغره بـ30 عاما.

ونشرت أصالة صورة لطفليها، وعلقت عليها قائلة: “صباحي منذ أنّ تشرّفت دنياي بحضورهما أصبح له طعم أجمل، رجوتهما منّ ربّي فأكرمني وقال كُنّ فكانّ، رجالاً صغار أزرع فيهما كلّ ماتعلّمت منّ والدي حُبّاً واهتماماً ورعاية لاتتعب ولاتيئس”.

وأضافت أصالة: “الحبّ متعة لمُعطيه كلّما زاد كبُر فينا فخر هذا الشّعور، أنا خُلقت أُمّاً ولستُ والدة، ويكفيني اليوم سعادة بأنّ أهتمّ بعالمي هذا الّذي حلمت فيه منذ طفولتي، فقد أعطاني الله أكثر ممّا أرجو، الحمد لله على نعمة لولاها كان لقلبي حديث آخر”.

وجاءت هذه الرسالة، بعد ساعات قليلة من الكشف عن عروس طليقها طارق العريان، حيث قالت تقارير صحفية أنها تدعى نيكول سعفان وأنه يستعد لإقامة حفل زفاف قريباً.

ولم يخرج طارق العريان أو نيكول سعفان بأي نفي أو تأكيد حتى الآن، على ما يشاع عن استعدادهما للزواج.

وكان طارق العريان وأصالة أعلنا انفصالهما في مطلع عام 2020 بشكل رسمي، دون أن يفصحا عن سبب الطلاق الذي صدم الكثيرين من محبيهما.